Ufo Robot Goldrake - Il Banchetto Dei Lupi è in super sconto su Amazon Italia

Ufo Robot Goldrake - Il Banchetto Dei Lupi non ha ottenuto un successo enorme, ma i fan della serie originale sicuramente lo hanno tenuto d'occhio e ora è arrivato il momento di recuperarne una copia. Il videogioco si trova infatti in sconto su Amazon Italia con un -68% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato per il videogioco è 49,99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma parliamo di un solo euro di differenza. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.