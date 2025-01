Street Fighter 6 annuncia la data di uscita di Mai Shiranui con un nuovo trailer

Mai Shiranui ha una data di uscita in Street Fighter 6: il nuovo personaggio sarà disponibile a partire dal 5 febbraio, come rivela lo spettacolare trailer del gameplay che Capcom ha pubblicato per l'occasione, insieme a nuove immagini.

Colonna portante della serie Fatal Fury, nonché uno dei personaggi femminili più sessualizzati della storia dei videogiochi, Mai potrà essere utilizzata in tutte e tre le modalità di gioco di Street Fighter 6, e naturalmente avrà a disposizione il suo tradizionale repertorio di mosse.

L'abile guerriera dai colpi fiammeggianti potrà inoltre contare su due differenti costumi: quello classico della saga SNK e uno differente, basato sul design che il personaggio avrà nell'imminente Fatal Fury: City of the Wolves.

Sarà possibile ottenere il secondo outfit utilizzando i Fighter Coin oppure massimizzando il legame con Mai nel World Tour.