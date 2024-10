UFO Robot Goldrake – Il Banchetto dei Lupi è disponbile su Nintendo Switch, in arrivo una Collector's Edition

A partire da oggi UFO Robot Goldrake - Il Banchetto dei Lupi è disponibile anche su Nintendo Switch in formato digitale su eShop. Se preferite una copia fisica e non è un problema aspettare qualche giorno in più, sono in programma delle edizioni fisiche in formato Standard, Deluxe e Collector's Edition, che saranno disponibili nei negozi a partire dal 29 ottobre.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un action adventure basato sulla storica e celebrata serie anime realizzata da Go Nagai. Nel gioco vestiamo i panni di Actarus per combattere contro l'impero di Vega e difendere la Terra a bordo del potente robot Goldrake, di cui potremo utilizzare gli attacchi più famosi in sequenze di gameplay che mescolano shoot 'em up e combattimenti in terza persona. In particolare, UFO Robot Goldrake - Il Banchetto dei Lupi segue le vicende del primo arco narrativo della serie anime, dando ai giocatori la possibilità di rivisitare i momenti più iconici di questa epica avventura, il tutto sulle note dei temi musicali originali riorchestratati per garantire un'esperienza ancora più coinvolgente.