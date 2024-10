Konami e FIFA uniscono le forze per eFootball 2025 con due FIFAe World Cup su console e mobile

Konami e FIFA hanno annunciato una collaborazione esclusiva per eFootball 2025 che darà vita a due FIFAe World Cup 2024 su console e mobile, con l'obiettivo di avvicinare ulteriormente la community calcistica mondiale al panorama degli eSport e permette ai giocatori di rappresentare la propria nazione tramite delle competizioni dedicate.

Più nello specifico, il torneo inaugurale vedrà coinvolti i partecipanti di 18 nazioni che si affronteranno in match 2v2 su console e 1v1 su mobile. Per prendere parte alla FIFAe World Cup 2024 sarà necessario superare la fase di qualificazione, rappresentata da 3 round di eventi in eFootball, i primi due già attivi da oggi.