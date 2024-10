Il tour Pokémon Gioca e Scambia si conclude a ottobre: vediamo gli appuntamenti in Italia

Il tour Pokémon Gioca e Scambia - iniziativa di Gamevision legata al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) - terminerà a ottobre. In giro per la nostra nazione sarà possibile partecipare a esclusivi eventi presso alcuni rivenditori autorizzati: in tali occasioni sarà possibile trovare tanti altri appassionati per scambiare carte e giocare.

Sarà anche lo spazio giusto per scoprire di più sui più recenti giochi di Pokémon - ovvero Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e il DLC "Il Tesoro dell'Area Zero" - così come ottenere articoli in omaggio e persino "incontrare Pikachu in persona".

Il tutto è stato pensato sia per i giocatori veterani che per i nuovi fan, che potranno scoprire facilmente come giocare al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon nel migliore dei modi, nel mentre sarà possibile anche esplorare Paldea.