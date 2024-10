LG 34GS95QE UltraGear, il monitor curvo da gaming è in forte sconto

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming dalle prestazioni eccellenti, siete nel posto giusto al momento giusto: quest'oggi infatti Amazon Italia ha ben pensato di proporvi il monitor LG 34GS95QE UltraGear in offerta con un ottimo 20% di sconto , permettendovi di risparmiare 200 euro rispetto al prezzo più basso visto di recente. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo , o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente in basso. Il monitor curvo LG 34GS95QE UltraGear è disponibile in offerta su Amazon a soli 799 euro , contro i 999 euro del prezzo più basso visto di recente. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , per cui potrete tranquillamente beneficiare del servizio Prime per la consegna gratuita in un solo giorno.

Le caratteristiche salienti del monitor curvo LG 34GS95QE UltraGear

Partiamo prima di tutto dallo schermo da 34 pollici di diagonale, che con la risoluzione Quad HD garantisce il massimo del dettaglio per i videogiochi e qualsiasi altro prodotto multimediale. Ottimi i tempi di risposta, in questo caso pari ad appena 0.03 millisecondi: si tratta di un requisito fondamentale soprattutto se giocate in multiplayer, dove avere una buona reattività è condizione necessaria per portarsi la vittoria a casa.

Monitor LG 34GS95QE UltraGear

Per non parlare della frequenza d'aggiornamento da 240 Hz, che garantisce il massimo della fluidità e dinamicità per i videogiochi del momento. Grazie alle porte HDMI 2.1 avrete la possibilità di collegare anche le vostre console di nuova generazione, come PlayStation 5 e Xbox Series X.