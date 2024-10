Metaphor: ReFantazio per PC Steam è in prenotazione in sconto su Instant Gaming: esce domani!

Metaphor: ReFantazio è arrivato e ha convinto la critica di tutto il mondo, portando la sua media tra le più alte dell'anno e rendendolo un potenziale contendente al GOTY. Se prima dell'arrivo delle recensioni non eravate ancora convinti di lanciarvi in questo nuovo GDR dei creatori di Persona, forse ora avrete cambiato idea. Perché allora non compralo sfruttando subito un piccolo sconto: potete infatti trovare Metaphor: ReFantazio in versione PC Steam tramite Instant Gaming con una piccola offerta. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Ricordiamo che Metaphor: ReFantazio sarà disponibile da domani, 11 ottobre. Su Steam attualmente il gioco non è scontato, quindi acquistandolo tramite Instant Gaming potete risparmiare. Ricordate poi che il prezzo che vedete qui sopra è quello corretto: quando aprirete la pagina di Instant Gaming vedrete un prezzo più basso poiché manca ancora l'IVA.