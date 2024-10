Overwatch potrebbe arrivare su iOS e Android con una versione mobile, per Jason Schreier

Overwatch potrebbe arrivare su iOS e Android grazie a una versione realizzata ad hoc per dispositivi mobile. Questo è perlomeno quanto suggerisce il giornalista di Bloomberg Jason Schreier in un passaggio del suo libro PLAY NICE: The Rise, Fall, and Future Of Blizzard Entertainment, dove racconta i momenti chiavi della storia della compagnia di Irvine tramite le testimonianze di oltre 300 dipendenti ed ex-dipendenti.

In particolare, Schreier afferma che "Overwatch è stato guidato da Walter Kong, che ha supervisionato la pubblicazione a ritmi regolari di eroi e contenuti per Overwatch 2, oltre a nuovi progetti come una versione mobile del franchise".