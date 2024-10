Il team di Star Trek Online, Cryptic Games, licenzia ancora: una delle tante vittime di Embracer

Come riportato da Game Developer, numerosi dipendenti di Cryptic hanno dichiarato su LinkedIn che saranno licenziati dallo studio alla fine di ottobre. Al momento non è noto il numero di persone che saranno allontanate dall'azienda, ma sembra che i tagli siano significativi.

Un anno dopo aver licenziato un numero imprecisato di dipendenti come parte di un "programma di ristrutturazione globale" presso la società madre Embracer Group , lo sviluppatore di Star Trek Online Cryptic Games sembra intenzionato a tagliare ancora più personale. Cryptic aveva già licenziato dei dipendenti nel novembre del 2023.

Le dichiarazioni degli ex-Cryptic Games

"Purtroppo ottobre sarà il mio ultimo mese presso Cryptic Studios", ha scritto la character artist Amelia March. "Io e molti dei miei talentuosi colleghi siamo stati colpiti dai più recenti licenziamenti dell'azienda".

"Come molte persone che hanno scritto oggi, ora so ufficialmente qual la fine del mio viaggio con Cryptic Studios", ha dichiarato il senior community manager Mike Fatum in un altro post. Anche l'artista ambientale Gianna Rockwell ha suggerito che sono tante le persone licenziate nel suo post, scrivendo: "Sfortunatamente, alla fine del mese, farò parte dei licenziamenti di Cryptic insieme a molti altri miei colleghi di straordinario talento".

"Alla fine di questo mese lascerò Cryptic Studios", ha scritto l'artista senior Mauricio Tejerina. "Faccio parte di una ondata di licenziamenti insieme ad altre persone di talento che sono diventate come una famiglia per me negli ultimi 10 anni".

Un mese fa abbiamo scoperto i licenziamenti presso Lost Boys Interactive, studio di supporto di Diablo 4.