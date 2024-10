Le Gift Card del PS Store sono in sconto su Instant Gaming, per sfruttare gli sconti autunnali di Sony

Sono ora attivi su PS Store gli sconti autunnali, che permettono di acquistare a prezzo speciale tutta una serie di giochi. Se però volete risparmiare ancora di più, il nostro consiglio è sfruttare le Gift Card del PlayStation Store in sconto su Instant Gaming. Potete ad esempio ottenere 50€ di credito pagando invece 46,49€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ovviamente il risparmio sulla singola Gift Card non è enorme, ma è un modo facile per spendere qualche euro in meno e - se lo si fa più volte nel corso dell'anno - alla fine il risparmio si accumula sempre di più. Precisiamo comunque che questo codice è valido solo per gli account PSN italiani.