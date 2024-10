L'ex-presidente di Blizzard voleva ridurre le microtransazioni di Diablo 4 e fare un reboot di Overwatch

I dettagli su come tutto ciò sarebbe stato fatto non sono menzionati, ed è possibile che fosse un piano di cui solo Ybarra era a conoscenza, ma la sua partenza ha certamente impedito che si realizzasse.

Nel capitolo finale di Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment , l'autore Jason Schreier - noto insider e giornalista di Bloomberg - ha svelato alcuni dettagli interessanti riguardo ad alcuni piani relativi a due grandi giochi dell'editore americano. Schreier riferisce che l' ex presidente di Blizzard Mike Ybarra "aveva pianificato di ridurre le microtransazioni in Diablo 4 e di fare un reboot di Overwatch", prima di lasciare lo studio e di essere acquistato da Microsoft.

Alcuni dettagli su Ybarra e Blizzard

Ybarra, come riportato nel libro di Schreier, era impopolare tra i dipendenti di Blizzard sin dalla sua nomina a presidente nel 2021. Ha fatto arrabbiare molti di loro durante una riunione con i dipendenti nel febbraio 2023, in merito al ritorno obbligatorio di Blizzard in ufficio dopo aver consentito per anni il lavoro a distanza.

Il suo progetto di "abbandonare il modello di servizio live" sarebbe probabilmente piaciuto ai fan di Blizzard, ma chissà cosa avrebbe significato per gli sviluppatori che hanno dovuto lavorare per realizzarlo. Anche se dal punto di vista esterno di può pensare che sia qualcosa di facile, in realtà avrebbe significato rielaborare completamente interi sistemi di gioco, con probabilmente la necessità di crunch a lungo termine. Se vi interessa il libro di Schreier, lo potete trovare in formato Kindle su Amazon Italia (in versione inglese, non esiste in italiano).