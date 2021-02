Multiplayer Risponde: fate le vostre domande per la puntata del 24 febbraio 2021

Come ogni mercoledì, alle 16 sul nostro canale di Twitch torna il Multiplayer Risponde. Vincenzo Lettera sarà in diretta per rispondere a tutte le vostre domande. La puntata del 24 febbraio 2021 sarà imperdibile, come al solito!

Al timone ci sarà Vincenzo che, tra una maratona di Zelda e la successiva, cercherà di rispondere a tutte le curiosità sul mondo dei videogiochi. È anche la persona più adatta per farvi spiegare la nostra settimana Climate Positive, quindi indagate.

Nel caso in cui vogliate essere più materiali, gli argomenti di discussione abbondano: si va dall'annuncio di PSVR2 al nuovo State of Play del 25 febbraio. Senza dimenticarci dei giochi PlayStation Studios in arrivo su PC.

Qualsiasi siano i vostri interessi non indugiate e fate domande, domande, domande. Inondateci per non rendere triste Vincenzo Lettera!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!

Ricordatevi anche che su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.