Multiplayer.it festeggia Zelda con una settimana Climate Positive

Come molti appassionati Nintendo sapranno benee, domenica 21 febbraio sarà il 35° anniversario della serie The Legend of Zelda, e sulle nostre pagine abbiamo deciso di omaggiare le avventure di Link in maniera particolare, attraverso un calendario di live speciali su Twitch e approfondimenti sul sito. Partiremo, ovviamente, dal primo The Legend of Zelda per NES, che giocheremo oggi pomeriggio dalle 18, costruendo un percorso che nei prossimi giorni ci porterà ai tempi più moderni del franchise. Oltre a let's play dei capitoli principali, ci saranno anche live di discussione, interviste, retrospettive, momenti musicali e momenti amarcord. Il tutto andrà ad affiancarsi ovviamente alle nostre rubriche più classiche, come Il Cortocircuito, Multiplayer.it Risponde, 16 Bit, Techtonik o Turisti per Gioco.

Per l'occasione, nei prossimi giorni il canale Twitch di Multiplayer.it si tingerà di verde anche per un altro motivo:



Il canale Twitch diventa "verde" per la settimana Climate Positive

Da oggi partirà infatti sul nostro canale Twitch una settimana "Climate Positive". In altre parole utilizzeremo la piattaforma Ecologi per piantare 1000 alberi di nostra iniziativa, che potranno diventare di più grazie alla vostra partecipazione. Dal 19 al 26 di febbraio 2021, infatti, convertiremo tutti gli abbonamenti al nostro canale Twitch in alberi piantati a distanza, piantando 10 alberi per ogni abbonamento e 20 per ogni abbonamento regalato a un altro utente. Speriamo in questo modo di lasciare un segno e, nel nostro piccolo, contribuire a migliorare l'ambiente attraverso la nostra passione per i videogiochi.

Che ne dite? Siete dei nostri? Per tutti gli appuntamenti di questa settimana Climate Positive, tenete d'occhio il nostro calendario di appuntamenti live. Vi ricordiamo si iscrivervi al gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it per farci sapere come la pensate su questa iniziativa o semplicemente per trovare tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare. Potrete seguire le diverse live all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!