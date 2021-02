The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, dimensioni contenute su Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD avrà dimensioni piuttosto contenute su Nintendo Switch: a quanto pare il gioco occuperà soltanto 7,5 GB di spazio in memoria.

Annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è la remaster dell'episodio pubblicato originariamente nel 2011 su Wii, l'ultimo ad adottare la struttura tradizionale del franchise prima dell'avvento di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

In uscita il 16 luglio su Nintendo Switch, Skyward Sword HD vanterà una grafica rimasterizzata e un sistema di controllo migliorato, che sfrutterà anche in questo caso i nostri movimenti.

Impugnando due controller Joy-Con potremo infatti gestire liberamente la spada e lo scudo di Link durante i combattimenti, approfittando di una fluidità e di una precisione maggiori grazie alla maggiore potenza della console ibrida.

Qui sotto potete vedere una galleria con le immagini ufficiali di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.