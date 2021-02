Valheim ha venduto 3 milioni di copie in sedici giorni

Il fenomeno Valheim non accenna a rallentare: l'editore Coffee Stain Publishing ha annunciato che il gioco di Iron Gate ha superato quota 3 milioni di copie vendute nel giro di sedici giorni dal lancio in Accesso Anticipato su Steam. Si tratta senza dubbio del fenomeno del momento, aiutato anche dal successo riscosso su piattaforma di streaming come Twitch e affini.

Oltre alle vendite, Valheim ha anche altri numeri davvero eccellenti, come le più di 60.000 recensioni molto positive su Steam, che lo hanno portato nella top 100 dei giochi meglio recensiti sulla piattaforma, o come l'ingresso nella top 10 dei giochi più giocati su Twitch, con il sorpasso di mostri sacri quali Counter-Strike: Global Offensive, DoTA 2, Minecraft e Rust. In totale gli spettatori hanno guardato più di 20 milioni di ore di gameplay.

Davvero impressionante, considerando che stiamo parlando di un gioco recentissimo. Chissà cosa succederà nelle prossime due settimane, a questo punto.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete il nostro provato di Valheim.