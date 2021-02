Zack Snyder's Justice League, uscita in contemporanea mondiale il 18 marzo

L'uscita di Zack Snyder's Justice League averrà in contemporanea mondiale il 18 marzo, il che significa che anche in Italia potremo vedere la nuova edizione del film tanto voluta dal regista.

Il trailer completo della Snyder Cut di Justice League aveva generato un certo grado di entusiasmo, ed è probabilmente anche da quel dato che Warner Bros. è partita per prendere questa importante decisione.

Proprio quando stavamo per rassegnarci a dover attendere, per via di un debutto limitato ai mercati in cui è disponibile HBO Max, ecco dunque la svolta che molti aspettavano per poter vedere finalmente la nuova opera di Zack Snyder.

Per il momento non sono stati forniti dettagli precisi sulle modalità con cui sarà possibile accedere alla visione del film in streaming, ma la produzione ha promesso di fornire tutte le informazioni nelle prossime settimane.

Molto probabilmente assisteremo a una pubblicazione in stile Wonder Woman 1984, con la possibilità di acquistare o noleggiare il film su differenti piattaforme.