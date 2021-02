Justice League, 2021: trailer completo della Snyder Cut

Warner Bros. ha finalmente rilasciato il nuovo trailer per la Snyder Cut di Justice League in arrivo a marzo 2021. In questo nuovo filmato possiamo ammirare tutti i supereroi DC che abbiamo già avuto modo di vedere in azione, come Batman, Aquaman, Flash, Wonder Woman e Superman, ma c'è anche spazio per il Joker di Jared Leto, che ritorna nel ruolo dopo gli eventi di Suicide Squad.

In questo nuovo trailer della Snyder Cut di Justice League possiamo ammirare qualche sequenza già nota dalla prima versione del film, ma c'è spazio anche per molte novità. Nell'arco dei due minuti di video, possiamo vedere ad esempio Batman che annuncia l'arrivo di una nuova era di Supereroi, troviamo poi Steppenwolf e una Motherbox; non sorvoliamo poi su Flash che vede suo padre in prigione e usa la propria velocità per salvare una persona.

Una delle parti più interessanti dell Snyder Cut di Justice League sarà anche il fatto che avremo modo di vedere in azione Jared Leto come Joker. Pur essendo comparso anche all'interno di Suicide Squad, il cattivo di Gotham City non ebbe lo spazio previsto; questa nuova versione sembra essere l'occasione giusta per scoprire l'interpretazione di Leto. Possiamo inoltre vedere che il criminale si trova nella timeline Knightmare: qual è il suo ruolo negli eventi dell'intero film?

Inoltre, sappiamo che anche Deathstroke - interpretato da Joe Manganiello - sarà parte di questa nuova Snyder Cut di Justice League. Le novità, se ancora non si fosse capito, sono molteplici. La durata del film, infatti, si assesta intorno alle quattro ore, con 150 minuti di sequenze mai viste prima.

La Snyder Cut di Justice League arriverà su HBO Max il 18 marzo 2021. Vi ricordiamo che HBO Max arriverà anche in Europa, ma non in Italia.