HBO Max arriva in Europa nel 2021, ma non in Italia, dove dovremo aspettare ancora

WarnerMedia ha annunciato i piani di espansione di HBO Max. Nei prossimi mesi il servizio in streaming arriverà in 39 nazioni del Sud America e dei Caraibi. Ma non solo. Il colosso dell'intrattenimento ha detto che porterà la sua piattaforma Europa nel corso del 2021. Tra i paesi che riceveranno il servizio nel corso del prossimo anno, però, non c'è l'Italia e non sappiamo nemmeno quando e se verremo coinvolti nel progetto.

Il servizio di WarnerMedia è uno dei più chiacchierati del momento dato che è la piattaforma attraverso la quale il colosso dell'intrattenimento sta distribuendo le sue ultime produzioni, come Wonder Woman 1983 e soprattutto l'atteso Zack Snyder's Justice League. Su HBO Max finiscono tutti i contenuti firmati HBO, DC, Cartoon Network, Looney Tunes Cartoons e Warner Bros. Quindi molto probabilmente sarà attraverso HBO Max che la serie TV di The Last of Us sarà distribuita.

I primi paesi a poter accedere al servizio saranno 39 nazioni dell'America Latina e delle isole caraibiche, seguite poi "nel corso dell'anno" dall'Europa. Più precisamente dai "Paesi Nordici, Spagna, Europa Centrale, Portogallo."

A questo punto sembrano rimanere fuori solo Italia e Francia. Non sappiamo quindi quando e se saranno coperte dal servizio. A momento l'app di HBO Max è disponibile su praticamente qualunque piattaforma, oltre che attraverso il browser del PC e il costo dell'abbonamento è di 14,99 dollari al mese negli USA.