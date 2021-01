Zack Snyder's Justice League, data di uscita ufficiale su HBO Max

Zack Snyder's Justice League ha finalmente una data di uscita sulla piattaforma HBO Max: il film sarà disponibile in streaming a partire dal 18 marzo, ma non è chiaro quando e come potremo vederlo in Italia.

Bocciata l'idea della miniserie, Zack Snyder's Justice League durerà oltre 4 ore e si porrà dunque come un unico racconto alternativo rispetto a quello che abbiamo visto al cinema nel 2017.

Non c'è dubbio che il trailer del DC FanDome avesse creato una certa attesa nei confronti di questa controversa produzione, voluta fortemente dal regista Zack Snyder ma anche da tanti fan e da una larga parte del cast.

Naturalmente i dettagli su questa nuova versione di Justice League sono ancora avvolti nel mistero e non è chiaro quali e quante sequenze siano state aggiunte al montaggio originale, dunque dovremo avere ancora un po' di pazienza per scoprirlo.

Rimane tuttavia il dubbio sulla distribuzione italiana: la piattaforma HBO Max non è disponibile da noi né lo sarà a breve, considerati gli accordi in essere con Sky. Quando e dove potremo vedere Zack Snyder's Justice League?