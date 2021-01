Zack Snyder's Justice League non sarà una miniserie, durerà oltre 4 ore

In una recente intervista con VERO, Zack Snyder in persona ha confermato che la Zack Snyder's Justice League, ovvero la sua versione dell'omonimo film uscito nel 2017, durerà oltre 4 ore e sarà un'unica pellicola distribuita attraverso HBO Max. Snyder smentisce, dunque, le voci che dicevano che il colosso distribuirà il film in 4 puntate da un'ora ciascuna.

Stroncato dalla critica e dal pubblico, in realtà Justice League è il risultato di una lavorazione travagliata. Al termine delle riprese, infatti, Snyder dovette abbandonare il progetto per una tremendo lutto che colpì la sua famiglia e che lo ha costretto a lasciare le scene per diversi mesi. La regia e il montaggio passarono, quindi, nella mani di Joss Whedon, che usò il materiale a disposizione per creare un suo film dei superamici.

L'insuccesso del progetto ha spinto il regista originale a chiedere a Warner di poter rilavorare a Justice League, proponendo la sua versione del film. Dopo un lungo tira e molla adesso sembra che tutto sia pronto e Zack Snyder's Justice League arriverà su HBO Max (ancora non sappiamo come sarà distribuito da noi) nei prossimi mesi. Per creare questo colosso da 4 ore Snyder ha avuto bisogno di altri 5 minuti di girato, che sono costati a HBO Max circa 30 milioni di dollari, effetti speciali inclusi. Che saranno distribuiti come un'unica pellicola, non come una miniserie ad episodi.

"Mostrare il film alla mia famiglia è stato un momento catartico e bellissimo", ha detto Snyder, "un sogno divenuto realtà". Nella speranza che il regista sia riuscito a dare alla Justice League il film epico che si merita.