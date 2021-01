Hell is Others disponibile su Steam in Accesso Anticipato

Yonder, lo studio di sviluppo di Red Rope, e Strelka Games hanno annunciato l'arrivo in Accesso Anticipato su Steam di Hell is Others, un simulatore di vita quotidiana action in pixel art con visuale dall'alto e una forte base filosofica (già il titolo richiama a Jean-Paul Sartre), in cui il protagonista, Adam Smithson, è costretto ogni giorno a ripetere le stesse azioni, rinchiuso nel suo appartamento insieme al suo grammofono e alle sue piante. Sarà un piccolo dono, un bonsai di Magnolia contenuto in un vecchio vaso, a cambiare per sempre la sua esistenza.

Pagina Steam di Hell is Others

Leggiamo le caratteristiche essenziali del gioco:

GUARDATI LE SPALLE

Il mondo là fuori è pieno di infide creature. Quelle Cose si muovono come ombre, pattugliano gli angoli delle strade, gli incroci e gli ingressi dei negozi. Non hanno coscienza, ma solo una sete irrefrenabile. Ma i peggiori sono gli Altri, intelligenti quanto pericolosi, farebbero di tutto per un po' di sangue.

PVP

Gli Altri, si muovono sulle tue stesse strade e vogliono le tue stesse cose. Ma Century City non è sufficientemente generosa per entrambi. Disgustosamente ossessionati dal sangue, gli Altri possono essere prede e un attimo dopo predatori. Ti assomigliano molto anche se non vuoi ammetterlo. Dovrai usare tutte le tue capacità e affilare i tuoi sensi se vorrai sconfiggerli.

BLOOD MONEY

Nel mondo da incubo in cui sopravvive Adam, il Sangue non è solo un nutrimento per il suo prezioso bonsai di Magnolia e per ogni altra pianta, ma è anche la base dell'economia: in banca infatti è possibile scambiarlo per denaro contante.

TEMPO DI CRESCERE

Assicurati che le tue piante di proiettili crescano sane e rigogliose, procurati il giusto quantitativo di Sangue. Ci sono tantissime varietà a Century City. Ognuna di loro produce una diversa qualità di proiettile. Migliorando le tue tecniche di coltivazioni avrai grandi soddisfazioni. Solo tempo, pazienza e dedizione ti mostreranno cosa è possibile ottenere in Hell is Others.

COSTRUISCI LA CASA DEI TUOI INCUBI

Espandi l'appartamento di Adam e personalizzalo con nuovi arredi e nuovi oggetti. Una nuova cucina, un frigorifero o un armadio possono farti sentire a casa e essere utilizzati per diversi scopi. In città i commercianti avranno ogni giorno qualcosa di nuovo da proporti. Per il giusto prezzo naturalmente.

CENTURY CITY

Century City cambia ogni volta che la visiti. Sembra un maledetto labirinto vivente. Attenzione a non perderti. Se non torni al sicuro per tempo perderai tutto quello che hai nelle tasche.

Vediamo ora qualche immagine di Hell is Others: