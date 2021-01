Moonstone disponibile su GOG in tutta la sua brutalità a 16-bit

Moonstone: A Hard Days Knight è disponibile all'acquisto su GOG, per la gioia degli appassionati che lo hanno adorato in epoca 16-bit. I più giovani non lo conosceranno, ma stiamo parlando di un titolo diventato di culto per la sua brutalità, vista la quantità di sangue che scorre in ogni scontro. Se teste mozzate e corpi esplosi non vi spaventano, potreste gradirlo ancora oggi, nonostante una certa legnosità delle meccaniche di gioco.

Moonstone racconta della sfida lanciata dai Druidi del Tempio Superiore: ritrovare appunto la Moonstone per riportarla al Circolo di Pietra. La tribù che riuscirà a farcela riceverà in premio il potere assoluto. Ad opporsi al campione della tribù selezionata ci saranno molti pericoli: creature fantasy di ogni tipo, compreso un simpatico drago, e i cavalieri neri, che vogliono distruggere la Moonstone e noi con essa. Chi prevarrà?

La versione proposta da GOG è quella MS-Dos (gira sotto DOSBox), quindi niente versione Amiga, ma ci si può accontentare. Acquistando il gioco, che costa appena 5,99€, si riceve in dono anche un bel poster stampabile.

Moonstone: A Hard Days Knight su GOG

Piccola curiosità: l'imminente gioco italiano Alaloth: Champions of the Four Kingdoms è in parte ispirato a Moonstone.