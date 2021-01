Space Warlord Organ Trading Simulator: trailer del manageriale di commercio di organi

Avete mai desiderato essere un commerciante di organi spaziale? Speriamo vivamente di no, ma nel caso in cui questa professione possa esercitare un qualche tipo di interesse, vi consigliamo di dare un'occhiata al trailer di annuncio di Space Warlord Organ Trading Simulator. Come se non bastasse, il gioco di Strange Scaffold è utilizza Kinect come sistema di controllo. Fortunatamente il gioco sarà disponibile su Steam nel corso dell'anno e non su Xbox 360.

Quello che sappiamo è che il gioco sembra essere ispirato a Market Crashers, un gioco sviluppato per Nintendo 3DS. Si tratta di un manageriale a turni nel quale occorre far finta di essere un commerciante di organi che cerca di ottenere le parti desiderate sul mercato al prezzo minore possibile.

Per rendere il tutto ancora più strano, lo sviluppatore non ha creato un'interfaccia di gioco moderna e piacevole, ma ha ripreso lo stile e i colori dei PC degli anni '80, con tanto verde sullo sfondo nero.

Per il momento ci sono 31 organi all'interno del gioco, ma il loro numero potrebbe aumentare di qui all'uscita. La descrizione che è possibile trovare sulla pagina Steam di Space Warlord Organ Trading Simulator recita:

"ORGANI.

Tutti li abbiamo, e sono molto ambiti. Sei commerciante di organi, e smerci organi appena estratti in uno strano e disperato universo pieno di clienti.

Dovrai vedertela con lo spietato mercato degli organi. Scambia viscere con loschi figuri. Crea e scarica nuovi contenuti accedendo a una selezione di funzioni modificabili. Impedisci agli organi succhiasangue di divorare il resto del carico. Inonda le galassie di carne. Arricchisci le tue tasche!"