Control: su PS5 e Xbox Series X non si possono trasferire i salvataggi

Control sta per arrivare finalmente anche sulle piattaforme next gen con una versione apposita per PS5 e Xbox Series X, ma purtroppo c'è la conferma da parte di Remedy che non si potranno trasferire i salvataggi dalla versione current gen per PS4 e Xbox One.

In molti pensavano di poter semplicemente proseguire la propria partita dalla versione standard su quella next gen per PS5 e Xbox Series X|S, ma Thomas Puha di Remedy ha spiegato che questo non sarà possibile e che i salvataggi da PS4 e Xbox One non possono essere trasferiti e utilizzati sulla nuova versione.

"Sfortunatamente, i salvataggi non possono essere trasferiti dalla versione originale alla next gen", si legge nel messaggio di Puha diffuso attraverso Twitter. "La versione del nostro engine in Control su next gen è molto diversa dalla versione utilizzata in Control sulle piattaforme precedenti. Per farla breve, ci sono molti cambiamenti in cose come la gestione dei dati etc.", ha riferito il director delle comunicazioni di Remedy.

Non è la prima volta che assistiamo a un caso del genere, sebbene la questione della mancata possibilità di trasferire i salvataggi dalla generazione PS4 e Xbox One alla next gen sembrava essere in corso di soluzione, come dimostrato anche dalla possibilità concessa in un secondo momento di utilizzare i salvataggi della versione originale in Marvel's Spider-Man Remastered.

Non sono molti invece i casi di incompatibilità visti finora tra Xbox One e Xbox Series X|S, considerando il supporto del sistema Smart Delivery, ma evidentemente le modifiche effettuate da Remedy al suo Northlight Engine per la versione next gen di Control hanno reso impossibile la compatibilità.

Questo si somma agli altri inconvenienti emersi in questa gestione cross-gen di Control, come l'impossibilità di effettuare il passaggio alle versioni next gen per chi possiede la versione standard e l'offerta gratuita della Ultimate Edition nei giochi PS Plus di febbraio 2021 direttamente al lancio, che ha scontentato tutti coloro che avevano appena acquistato il gioco.