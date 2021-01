Control Ultimate Edition è gratis su PS Plus e i fan non sono contenti

Quest'oggi sono stati svelati i giochi gratis del PS Plus di febbraio 2021. Tra i tre titoli che saranno presto disponibili senza spese aggiuntive per gli abbonati è incluso anche Control Ultimate Edition. È una bella notizia? Sì, in teoria: secondo quanto segnalato da Pushsquare, però, i fan del gioco non sono affatto contenti della cosa. Partiamo però dal principio.

Prima ancora che PS5 uscisse, 505 e Remedy annunciarono che Control avrebbe avuto un "trattamento next-gen" per migliorare la grafica del gioco. Purtroppo, il team spiegò che solo gli utenti della versione Ultimate Edition avrebbero avuto l'upgrade a costo zero. Tutti gli altri, anche chi aveva acquistato sia gioco che DLC separatamente, avrebbero dovuto riacquistare Control. Ovviamente la cosa non era stata presa bene dal pubblico. La versione PS5 è poi stata rimandata al 2021.

Alcuni fan hanno quindi sfruttato le offerte del PS Store per acquistare Control Ultimate Edition e potersi quindi godere la versione next-gen tramite l'upgrade in arrivo il 2 febbrario 2021. Oggi, però, 505 Games e Remedy hanno svelato che il gioco sarà incluso nel PS Plus sin dal "D1". Pushsquare spiega quindi che la scelta non è stata apprezzata, visto che alcuni utenti si sono sentiti "spinti ad acquistare la versione completa" senza sapere che l'editore aveva già deciso di rilasciare il gioco nell'abbonamento PS Plus di Sony.

Per quanto una reazione di questo tipo sia comprensibile, non si può esattamente dare la colpa a 505 Games, di certo non per aver stretto un accordo con Sony per l'inserimento di Control Ultimate Edition nel PS Plus di febbraio 2021. Inoltre, bisogna ricordare che, nel caso nel quale si disdica l'abbonamento, si perderebbe l'accesso al gioco: l'acquisto invece è definitivo.

In ogni caso, se per caso avete acquistato Control Ultimate Edition proprio in previsione dell'upgrade del 2 febbraio e non avete ancora eseguito il download, ricordate che potete chiedere il rimborso.

Infine, ecco quali sono gli altri giochi gratis del PS Plus di febbraio 2021 su PS4 e PS5.