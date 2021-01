Yakuza Remastered Collection: requisiti minimi e consigliati della versione PC

Yakuza Remastered Collection offre una versione graficamente potenziata di Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5 ed è in arrivo su PC il 28 gennaio 2021. Ora, abbiamo modo di vedere anche i requisiti minimi e i requisiti consigliati, grazie al Microsoft Store. Ecco i dettagli.

Prima di tutto, vediamo i requisiti minimi di Yakuza Remastered Collection:



Sistema Operativo: Windows 7

CPU: Intel Core i3-2100 o AMD FX-4350

GPU: Nvidia GeForce GTS 450 o AMD Radeon HD 5770

VRAM: 1 GB

RAM: 4 GB

Spazio di archiviazione: Non noto

Passiamo ora ai requisiti consigliati di Yakuza Remastered Collection:



Sistema Operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i7-3770 o AMD FX-8350

GPU: Nvidia GeForce GTX 470 o AMD Radeon HD 6950

VRAM: 1 GB

RAM: 4 GB

Spazio di archiviazione: Non noto

Come potete vedere si tratta di requisiti di sistema tutt'altro che esagerati, dopotutto parliamo di giochi con vari anni sulle spalle: erano infatti stati originariamente rilasciati su PS3. La remastered per PS4 ha permesso di eseguire i tre titoli in 1080p a 60 FPS, quindi la maggior parte dei PC moderni sarà in grado di fare lo stesso e anche di più.

Vi ricordiamo inoltre che Yakuza Remastered Collection sarà disponibile come parte dell'abbonamento Game Pass e sarà rilasciato anche su Steam, oltre che su Microsoft Store. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione richiesto per l'istallazione, non è noto ma sappiamo che su PS4 la remastered arrivava a un totale di 15.77 GB: probabilmente la versione PC non sarà enormemente diversa.

Vi segnaliamo infine la nostre notizia: Xbox Game Pass gennaio 2021: la seconda ondata contiene Yakuza, Control e The Medium.