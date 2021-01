Halo: The Master Chief Collection si aggiorna con la Season 5 "Anvil", vediamo i dettagli

Halo: The Master Chief Collection prosegue ancora il suo percorso di evoluzione con l'arrivo dell'aggiornamento che segna l'avvio della Season 5, ovvero la quinta stagione per la raccolta dedicata alla serie Bungie/343 Industries, con l'update chiamato Anvil.

La Stagione 5 di Halo: The Master Chief Collection parte dunque oggi su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, portando anche un nuovo sistema di obiettivi da sbloccare e ricompense sullo stile del Battle Pass, che consente di ottenere oltre 100 nuovi oggetti da conquistare giocando, tra i quali troviamo anche il famoso GRD Helmet e contenuti dal cancellato Halo Online.

Il nuovo aggiornamento si chiama Anvil e il suo elemento principale è rappresentato appunto da questo Battle Pass diviso in 100 tier, che include anche nuove armature per Halo 3 e Halo: Reach, oltre al fantomatico Halo Online che era stato progettato per il mercato russo.

Oltre a queste troviamo nuove skin per le armi e diverse nuove nameplate. Allo stesso modo visto nella Season 4, anche in questo caso i contenuti vengono sbloccati ottenendo i Season Point giocando e spendendo questi, con i nuovi premi che si aggiungono a quelli già presenti dalla stagione precedente.

L'aggiornamento Anvil è sostanzioso e richiede circa 6,3 GB su PC e 9,9 GB su Xbox One e Xbox Series X|S, mentre stranamente su Steam è molto più piccolo, richiedendo il download di soli 258 MB, a quanto pare.

Nelle note ufficiali sulla patch, per quanto riguarda le nuove caratteristiche leggiamo appunto dell'avvio della Season 5 "Anvil", con numerosi elementi sbloccabili per Halo 3 e Halo: Reach tra armature, skin per armi, nameplate e una nuova skin per il Mongoose. Inoltre viene introdotta una nuova opzione per le skin in Halo 3, che consente di disabilitarle per mantenere l'esperienza originale, sia per il giocatore stesso che per tutti gli altri che compaiono nelle partite multiplayer (le skin saranno automaticamente sostituite dalla Mark VI standard).