Disney+ censura i suoi classici: Dumbo, Peter Pan e altri vietati ai minori

Disney+ ha deciso di restringere il catalogo dei classici visibili liberamente dai minori di 7 anni escludendo alcuni grandi film d'animazione del passato contenenti dei temi considerati controversi o non adatti, secondo la revisione effettuata dal colosso dell'intrattenimento.

Stupisce notare che tra questi film eliminati dalla sezione "Bambini" di Disney+ ci siano grandi classici per l'infanzia come Dumbo, Peter Pan e gli Aristogatti, ma la spiegazione c'è e rientra in una revisione generale dell'accessibilità dei contenuti, legata strettamente alla diversa sensibilità che dominava all'epoca in cui i vecchi film sono usciti.

Si tratta infatti di modi di trattare alcuni argomenti che derivano chiaramente da una visione più vecchia delle tematiche, una cultura popolare in cui tali caratteristiche non erano nemmeno considerate controverse o problematiche dalla forma mentis dominante.

In Dumbo, per esempio, è considerata problematica la scena in cui i corvi nel loro spettacolo richiamano le black face ante-litteram degli show in cui artisti bianchi imitavano persone di colore, oltretutto con un tono che tenderebbe a ridicolizzare la schiavitù. In Peter Pan persiste la parla "pellerossa" per indicare i nativi americani, termine all'epoca perfettamente normale ma considerato ormai offensivo, mentre negli Aristogatti l'elemento critico è il gatto siamese Shun Gon, abile pianista ma anche caratterizzato come lo stereotipo dell'asiatico tipico dell'epoca.

L'eliminazione totale dei contenuti avrebbe determinato una soluzione drastica problematica, rientrando in un vero e proprio caso di censura, pertanto Disney+ ha deciso di posizionare questi film nella sezione che prevede la presenza degli adulti, con l'idea che questi possano aiutare i bambini a capire meglio i contenuti veicolati e premettendo un messaggio iniziale di avvertimento sulla possibile presenza di contenuti con "rappresentazioni negative e/o denigratorie di popolazioni e culture".

Nel frattempo, Disney+ ha aumentato il prezzo dell'abbonamento proprio qualche giorno fa, mentre il catalogo si è recentemente arricchito con l'arrivo di WandaVision.