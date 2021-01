Disney+: prezzo dell'abbonamento aumentato anche in Italia

Disney+ ha annunciato un aumento di prezzo del suo abbonamento in tutto il mondo, Italia compresa. Per accedere ai contenuti della piattaforma, bisognerà quindi pagare 8,99€ al mese o 89,90€ all'anno. Come leggibile nella pagina dell'assistenza ufficiale di Disney+, le nuove tariffe saranno attive dal 21 febbraio 2021.

Per chi ha un abbonamento a Disney+ tramite una piattaforma partner, viene specificato che: "I prezzi sulle piattaforme partner potrebbero variare in base a limitazioni legate ai prezzi e/o alle valute locali in quella regione."

Disney+ è un servizio in abbonamento attivo da circa un anno, che offre contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Ultimamente ha visto anche il lancio in anteprima di film destinati al cinema, come Soul, che hanno avuto un grandissimo richiamo sui media e sui social network. Che sia anche questo uno dei motivi di un aumento di prezzo così repentino? Disney di suo ha già annunciato che nell'immediato futuro vuole puntare maggiormente sui servizi in abbonamento. Disney+ attualmente conta più di 70 milioni di abbonati.