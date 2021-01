Xbox Game Pass, gennaio 2021: PES 2021 e Injustice 2 fra i primi giochi gratis

L'aggiornamento di gennaio 2021 del catalogo di Xbox Game Pass ha visto l'annuncio dei primi giochi gratis per PC, Xbox Series X|S e Xbox One, fra cui spiccano PES 2021 Season Update e Injustice 2.

Nello specifico, eFootball PES 2021 Season Update potrà essere scaricato dal 7 gennaio senza costi aggiuntivi su Xbox e Android via xCloud, mentre lo stesso giorno Injustice 2 sarà disponibile su PC, Xbox e Android.

Sempre il 7 gennaio sarà la volta di The Little Acre per Xbox e Android, dopodiché il 14 gennaio arriverà nel catalogo il curioso mix di strategia, azione e card battler di Neoverse su PC.

Il 14 gennaio faranno inoltre il proprio debutto l'RPG Torchlight 3 e l'avventura a base narrativa What Remains of Edith Finch e YIIK: A Postmodern RPG, tutti su PC.

Per quanto riguarda invece i titoli che usciranno dal catalogo, dal 15 gennaio non sarà più possibile giocare con FTL: Faster Than Light (PC), My Friend Pedro (Xbox e PC), Sword Art Online: Fatal Bullet (Xbox) e Tekken 7 (Xbox).