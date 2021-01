PlayStation Store, Sconti di Gennaio: nuovi giochi PS5 e PS4 fra le offerte

Gli Sconti di Gennaio su PlayStation Store sono stati arricchiti attraverso l'aggiunta di una nuova mandata di giochi PS5 e PS4 tra le offerte, con scadenza fissata al 20 gennaio.

Fanno parte dei nuovi titoli in promozione lo straordinario tie-in Marvel's Spider-Man (19,99 euro anziché 39,99), la raccolta rimasterizzata Assassin's Creed: The Ezio Collection (14,99 euro anziché 49,99) e il simcade per eccellenza Gran Turismo Sport (9,99 euro anziché 19,99).

Molto interessanti anche la Complete Edition di Horizon Zero Dawn (9,99 euro anziché 19,99), l'RPG ad ambientazione medievale Kingdom Come: Deliverance (10,49 euro anziché 29,99), Yakuza Kiwami (5,99 euro anziché 19,99) e Yakuza 6: The Song of Life (11,99 euro anziché 19,99).

La lista dei giochi in offerta è naturalmente molto corposa e qui trovate l'elenco completo, ma purtroppo il PlayStation Store non può filtrare in alcun modo le nuove promozioni rispetto a quelle già presenti.