Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 5/1/2021

Le offerte Amazon si arricchiscono con una serie di sconti dedicati all'inverno, una stagione che si sta facendo senza dubbio sentire in questi giorni tra piogge interminabili e nevicate da record. In promozione, oltre all'ottimo mouse Glorious Gaming, troviamo diversi videogiochi e, in chiusura, tre Smart TV 4K di ottima qualità. Molti sconti li abbiamo già visti a più riprese e in alcuni casi riguardano titoli regolarmente reperibili a prezzi bassi, ma ci sono anche sconti importanti e occasioni meno comuni o che comunque sono finite più raramente nelle nostre selezioni.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Inoltre è disponibile a 9,99 euro per 3 mesi, anziché 14,99 euro, Amazon Music HD, allettante per chi è in possesso di dispositivi di riproduzione audio di alta qualità. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per tutte le scuole, infine, spicca la nuova iniziativa che fino al 21 marzo 2021 che permette di donare alle scuole una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.