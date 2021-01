The Medium, nuovo video di gameplay con 14 minuti di azione in-game

The Medium si mostra oggi in un video con 14 minuti di gameplay pubblicato dal team di sviluppo del gioco, Bloober Team, per illustrare le atmosfere e le meccaniche di questa esperienza horror.

Come riportato nella nostra anteprima, The Medium ci vedrà esplorare l'inquietante scenario di un hotel abbandonato nei panni di una ragazza capace di muoversi contemporaneamente su due differenti piani della realtà.

Questa meccanica ha determinato l'esclusività next-gen del titolo di Bloober Team, sebbene su PC non venga richiesto un SSD come invece accade su console, e rappresenta l'elemento più originale del gioco.

Nel filmato di gameplay la presenza della doppia ambientazione parallela viene resa in maniera molto chiara, con la protagonista che da una parte interagisce con determinati personaggi e oggetti, dall'altra no.

Sarà interessante capire se e quanto questi elementi influenzeranno la godibilità della nuova opera degli autori di Layers of Fear.