Ubisoft, le offerte dei Winter Sale stanno per finire: tanti giochi PC in promo

Le offerte dei Winter Sale sullo store ufficiale Ubisoft stanno per finire: la promozione sui giochi PC si concluderà il 7 gennaio alle 17.00, ora italiana, ed è senz'altro il caso di approfittarne.

Come riportato nel nostro articolo sulle offerte dei Winter Sale, infatti, non solo è possibile acquistare titoli come Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion a prezzi molto interessanti, ma anche usufruire di un ulteriore sconto del 21% inserendo il codice WELCOME21 al checkout.

In questo modo ci si può portare a casa anche il recentissimo e bellissimo Immortals: Fenyx Rising per soli 31,75 euro anziché 59,99, ma l'offerta praticamente non ha limitazioni e viene applicata all'intero contenuto del carrello.

Insomma, è una gran bella occasione per recuperare alcuni dei migliori titoli Ubisoft a prezzi mai così bassi. Come detto, la promozione terminerà il 7 gennaio alle 17.00, dunque se vi interessa qualcosa datevi una mossa!