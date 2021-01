The Elder Scrolls 6, Bethesda potrebbe aver svelato l'ambientazione con un'immagine

Quale sarà l'ambientazione di The Elder Scrolls 6? Bethesda potrebbe averla svelata con un'immagine pubblicata qualche giorno fa su Twitter: Hammerfell. Dedurlo è stato abbastanza semplice per gli appassionati della serie:

Il messaggio del tweet recita: "Trascrivi il passato e Mappa il futuro", mentre sulla mappa sono segnate tre aree con dei punti luminosi, una delle quali è Hammerfell. Un'altra luce è posizionata su Skyrim, ambientazione di The Elder Scrolls V, mentre la terza su di un libro, che potrebbe indicare qualcosa di specifico, forse proprio relativo a The Elder Scrolls 6.

Insieme a Starfield, The Elder Scrolls 6 è il gioco più atteso tra quelli annunciati da Bethesda, nonostante non si sappia ancora nulla su trama e gameplay. Recentemente è stato oggetto di dibattito per la possibilità che diventi un'esclusiva assoluta di Xbox, dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft.

Difficile dire quando potremo giocare a The Elder Scrolls 6, visto che dall'annuncio non sono state diramate altre informazioni in merito. Staremo a vedere.