Apex Legends: iniziato l'evento Zuffe Leggendarie

Respawn ed Electronic Arts hanno annunciato l'inizio dell'evento collezione Zuffe Leggendarie di Apex Legends, che festeggerà Pathfinder, Mobile Robotic Versatile Entity (MRVN) amico delle Outlands. Svelati anche i nuovi contenuti aggiunti al gioco: 24 cosmetics a tema disponibili per un tempo limitato, la nuova modalità Air Drop Escalation, la presa del potere di Pathfinder Town, un nuovo percorso a premi e il rilascio del cimelio di famiglia di Gibraltar.

Leggiamo altri dettagli sull'evento:

Airdrop Escalation Takeover: un nuovo gioco temporaneo, "Airdrop Escalation Takeover", introdurrà più rifornimenti contenenti armi completamente equipaggiate di diversi livelli. Questa modalità prenderà il posto della normale modalità di gioco "Gioca ad Apex", dando una svolta al classico Battle Royale con molti più rifornimenti; naturalmente, le armi regolari saranno ancora presenti come bottino di base.

La presa del potere di Pathfinder Town: le Leggende utilizzeranno le loro armi e abilità uniche per combattere in Pathfinder Town. I giocatori potranno guadagnare ricompense rare e sconfiggere nemici in un combattimento corpo a corpo.

Fight Night Collection Event: con un percorso a premi, questo evento aggiunge un altro set di 24 cosmetics da collezione a tempo limitato. Tutti i 24 oggetti saranno disponibili tramite acquisto diretto (con monete Apex o Metalli Creazione) e nei pacchetti Apex per l'intera durata dell'evento. I giocatori che raccolgono tutti e 24 gli oggetti dell'evento guadagneranno il cimelio di Gibraltar. Dopo l'evento, il cimelio di famiglia sarà disponibile per tutti via crafting.

MRVN del bottino: apparsi solo ad Olympus, gli MRVN sono ora disponibili per premiare le Leggende nell'arena. Questi robot amichevoli daranno un bottino ai giocatori solo dopo aver interagito con loro e produrranno ricompense a seconda del livello raggiunto.