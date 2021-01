Cyberpunk 2077: scoperte opzioni romantiche e di sesso nascoste, si possono riattivare

Cyberpunk 2077 sembra aver avuto in origine alcune opzioni romantiche aggiuntive rispetto a quelle che sono effettivamente presenti nel gioco in forma definitiva, con ulteriori possibilità di fare sesso con altri personaggi rispetto a quelli preimpostati nella storia.

D'altra parte, prima del lancio CD Projekt RED aveva parlato di numerose relazioni possibili con diversi personaggi ma queste in verità risultano piuttosto limitate nel gioco definitivo, strettamente legate anche al sesso che si sceglie per il protagonista, tuttavia sembra che le diverse opzioni iniziali siano ancora presenti nel codice di Cyberpunk 2077 ma siano disattivate, con la possibilità di riattivarle agendo sui file.

Quanto segue comprende alcuni spoiler sulla storia del gioco, dunque nel caso evitate di leggere se non volete anticipazioni, anche se si tratta di informazioni ormai decisamente diffuse.

Come è ormai noto, in sostanza ci sono due opzioni principali per quanto riguarda gli interessi romantici di V, ma praticamente solo una valida in base al sesso del protagonista, più un paio di prostitute presenti in Night City per quanto riguarda i rapporti sessuali.

Tuttavia, sembra che nel codice siano presenti opzioni aggiuntive, con tanto di dialoghi e scene d'intermezzo collegate, che possono essere riattivate su PC agendo sui file: ad esempio, normalmente Judy può essere conquistata solo se si è costruita una V femmina come protagonista, ma con la modifica di questi file è possibile avere una relazione con il personaggio anche avendo un protagonista maschio.

Allo stesso modo, River ha un'opzione che consente di averlo come compagno in una relazione gay con il protagonista in versione maschile, con tanto di dialoghi collegati. Non è chiaro perché queste opzioni siano state disattivate da CD Projekt RED ma sembra siano comunque sbloccabili in qualche modo su PC, ma solo agendo in maniera irregolare sul codice del gioco, dunque attraverso una procedura normalmente non consentita.

Al momento, il thread di Reddit che trattava l'argomento è stato peraltro chiuso temporaneamente, dunque non possiamo verificare la veridicità e il funzionamento di queste informazioni, ma anche questa vicenda va ad ingrossare i retroscena di Cyberpunk 2077, di cui molti dettagli sono emersi anche da un presunto sviluppatore. Nel frattempo, è emersa anche una mod che consente di giocarci in terza persona.