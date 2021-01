Cyberpunk 2077, una mod consente di giocarci in terza persona

Il modder Jelle Bakker ha pubblicato una mod per Cyberpunk 2077 che consente di giocare selezionando la visuale in terza persona. Naturalmente è disponibile solo per PC, visto che su console il gioco non è moddabile.

Considerate comunque che la JB - TPP MOD WIP third person è ancora davvero basilare e crea non pochi problemi, visto che nel gioco mancano tante animazioni per la terza persona. Oltretutto è anche abbastanza complicata da installare, perché richiede di usare del codice esterno per caricare la testa del personaggio... ma cosa non si farebbe per vedere il proprio avatar in azione, anche se deforme e con le parti del corpo che sembra stiano per staccarsi? Il consiglio è quello di non correre, per non spezzare la magia. Quindi installate la mod e ammirate il personaggio camminare, quindi tornate in prima persona per giocare.

Pretendere qualcosa di meglio sarebbe davvero assurdo, visto che questa visuale non è prevista dal gioco (non cerchiamo colpe anche dove non ci sono).

Cliccate qui per scaricare la mod per giocare a Cyberpunk 2077 in terza persona.