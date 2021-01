Cyberpunk 2077 in terza persona svela finalmente il mistero di come dorme V

Cyberpunk 2077 ha recentemente ricevuto una mod che consente di applicare la visuale in terza persona e ha consentito di svelare uno dei più grandi misteri del gioco, ovvero la posizione di V quando dorme.

Cyberpunk 2077 è una macchina da meme, oltre che da soldi (in base ai dati emersi riguardanti i ricavi) e tra questi c'era anche la questione della posizione assunta da V mentre dorme nel suo letto. Questo perché dalla visuale in prima persona, stranamente, quando il protagonista si corica sul letto si notano le mani in primo piano e i cuscini sullo sfondo, cosa che fa veramente impazzire gli utenti nella ricerca del senso di tale posizione.

Grazie alla mod che consente di giocare in terza persona, questo grande mistero è stato finalmente svelato, come potete vedere nel breve filmato pubblicato su Reddit, riportato qui sotto. La soluzione è esattamente quella che si poteva dedurre dalla visuale in soggettiva: V dorme di traverso.

Nonostante goda di un bel letto ampio e apparentemente comodo, il protagonista quando si corica sul proprio giaciglio non sfrutta affatto i cuscini e l'ampiezza messa a disposizione, no. Si stende in orizzontale, ovvero in senso perpendicolare rispetto alla posizione che normalmente si dovrebbe assumere in un letto.

Su cosa spinga il protagonista ad adottare tale posizione non ci sono spiegazioni precise: odia i cuscini? Preferisce tenere i piedi fuori dal letto per un risveglio più veloce? Tutte domande attualmente senza risposta ufficiale, generando un affascinante mistero su cui è necessario indagare ancora.