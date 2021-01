Cyberpunk 2077: vendite per 609 milioni di dollari in ricavi, nella top ten 2020

Cyberpunk 2077, pur essendo uscito praticamente alla fine dell'anno, è riuscito a entrare nella top ten del 2020 come quantità di ricavi generati sul mercato videoludico per un totale di 609 milioni di dollari, che lo piazzano all'ottavo posto.

Si tratta dei dati raccolti da SuperData, dunque non considerabili ufficiali ma piuttosto affidabili e relativi esclusivamente al mercato in digitale per quanto riguarda il 2020 su PC e console. Questo segmento di mercato è cresciuto del 12% nell'anno appena trascorso, con una spesa totale di 139,9 miliardi di dollari da parte degli utenti.

Ai primi posti troviamo comunque i grandi classici, ovvero Call of Duty: Modern Warfare, FIFA 20 e il solito Grand Theft Auto V, che hanno raggiunto quote veramente impressionanti dal punto di vista dei ricavi generati, ma in ogni caso Cyberpunk 2077 sembra essersi comportato bene essendo stato sul mercato praticamente per 3 settimane in totale durante il 2020, al contrario degli altri che sono rimasti in carica per l'anno intero, o quasi.

Notevole anche Animal Crossing: New Horizons e ben due NBA 2K, spinti probabilmente anche dagli acquisti in-app, così come gli altri titoli posti nella parte alta della classifica: