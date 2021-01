FIFA 21, COD e non solo: 2020 da record per i videogiochi in UK, oltre i £4 miliardi

Il 2020 è stato un anno importante per le vendite dei videogiochi: ma quanto importante? Secondo i dati condivisi da Entertainment Retailers Association (ERA), sono stati superati i 4 miliardi di sterline in ricavi in UK, merito anche di giochi come FIFA 21, COD e GTA 5. Il Regno Unito, ricordiamo, è uno dei mercati più importanti in Europa e simbolo della salute del mondo dei videogiochi del Vecchio Continente.

Entertainment Retailers Association (ERA) spiega che i ricavi del "mondo dell'intrattenimento", inclusi quindi anche musica e video, sono saliti del 16.8% per un totale di 9.05 miliardi di sterline. È però il mercato videoludico quello maggiormente in salute e più redditizio, affermazione che ci ritroviamo a ripetere in realtà sin dal 2013 quando i videogame contavano su un volume d'affari di 2.3 miliardi di sterline (che è quindi quasi raddoppiato in circa 7 anni).

Rispetto al 2019, i ricavi dei videogiochi in UK sono aumentati del 14.5%: a dominare sono stati soprattutto i giochi in formato digitale. Non si tratta di una sorpresa, considerando anche che il 2020 è stato l'anno della quarantena e dell'isolamento. Le vendite digitali, che contano anche i giochi mobile e i giochi in streaming, oltre ai titoli scaricabili per console e PC, è cresciuto fino a 3.6 miliardi di sterline per un +16.3%. Infine, le vendite fisiche sono cresciute del 4.6% per un totale di 598.5 milioni di sterline.

I giochi più venduti del 2020 in UK sono:



FIFA 21 - 2,182,694 unità Call Of Duty: Black Ops Cold War - 1,420,353 unità Grand Theft Auto V - 1,127,222 unità FIFA 20 - 903,810 unità Call Of Duty: Modern Warfare - 897,350 unità Animal Crossing: New Horizons (solo fisiche, digitali non calcolate) - 810,462 unità Assassin's Creed Valhalla - 665,815 unità The Last Of Us Part II - 539,247 unità NBA 2K20 - 481,507 unità Tom Clancy's Rainbow Six Siege - 436,957 unità

Infine, vi segnaliamo i giochi più venduti nel 2020 in USA e Regno Unito su Amazon.