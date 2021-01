Destruction AllStars, gratis su PS Plus a febbraio, fornirà presto nuovi dettagli

Tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, Lucid Games ha svelato che sarà presto pronta per mostrare nuovi dettagli sul suo gioco, Destruction AllStars. Ricordiamo che il gioco, esclusivo per PS5, sarà rilasciato direttamente all'interno dell'abbonamento PS Plus di Febbraio 2021. Inizialmente sarebbe dovuto essere un gioco di lancio di PS5 al prezzo di 80€.

Come potete leggere voi stessi nel tweet in calce, Lucid Games ha scritto che "Destruction AllStars è quasi tra noi. Abbiamo molto in serbo per voi prima del rilascio che avverrà il prossimo mese su PlayStation Plus". Lucid Games conferma quindi che ha intenzione di mostrare il gioco nel corso delle prossime settimane. I giochi PS Plus vengono infatti rilasciati il primo martedì del mese: in altre parole, mancano meno di trenta giorni all'arrivo del gioco e fino ad oggi abbiamo visto molto poco.

Il rilascio su PS Plus è una mossa "furba", come dimostrato da giochi come Rocket League e Fall Guys che sono entrati nelle case di milioni di giocatori PS4. Se Destruction AllStars riuscisse a convincere la maggior parte dei giocatori PS5, potrebbe contare fin dal D1 su una base di giocatori ampia.

Destruction AllStars è un gioco automobilistico nel quale dobbiamo distruggere i mezzi degli avversari. Nel caso nel quale si rimanga a piedi, però, la sfida non è affatto conclusa, in quanto possiamo ancora controllare il nostro personaggio umano, correndo tra le auto che viaggiano nel percorso a velocità folle.

Vi ricordiamo inoltre che Destruction AllStars per PS5 gira a 4K dinamici e 60 fps, nuovi dettagli.