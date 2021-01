Steam estende il supporto per il DualSense di PS5 e i controller Xbox

Steam ha esteso il supporto per i controller console sulla piattaforma PC, con nuovi aggiornamenti applicati da Valve e attualmente in rollout, disponibili per tutti gli utenti, relativi all'uso del DualSense di PS5 e dei controller Xbox su Windows.

Una delle aggiunte più interessanti riguarda, in particolare, il controller Xbox One Elite Series 2, che conta ora su una mappatura completa dei tasti posteriori, ovvero le levetta "paddle", che possono ora essere completamente attivate e assegnate a vari comandi.

Sempre per quanto riguarda Xbox, è stato introdotto anche il supporto per i nuovi controller di Xbox Series X|S, con l'utilizzo anche del nuovo tasto Share, che volendo può essere assegnato a qualsiasi comando si voglia su Steam.

I controller Xbox hanno ora un supporto più completo anche per la vibrazione, con un suo utilizzo più intenso e maggiormente legato alle situazioni di gioco, grazie anche a ulteriori variazioni di intensità rispetto a prima su Steam. Inoltre, 4 controller Xbox possono ora essere riconosciuti contemporaneamente per il multiplayer locale.

Meno novità si registrano per il DualSense di PS5: l'aggiornamento consente di spegnere il LED del controller o modificarne l'utilizzo e l'accensione, ma non si registrano altre novità per quanto riguarda lo sfruttando del feedback aptico o dei grilletti adattivi. Ci sarà forse da aspettare ancora ma è evidente che, per il momento, il supporto ai controller Microsoft su Steam sia alquanto più avanzato.

A proposito di controller, sembra che Microsoft sia interessata alla possibile introduzione di caratteristiche del DualSense PS5 nei prossimi controller Xbox, inoltre è stato finalmente chiarito che il Wireless Controller va a pile per scelta di Microsoft.