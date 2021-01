Gotham Knights: il combattimento è stato ricreato per adattarsi alla co-op

Gotham Knights, il nuovo gioco di Warner Bros. Montreal, ha deciso di allontanarsi dalla serie Arkham realizzata da Rocksteady e non solo con un cambio di nome. Come tutti i giocatori avranno notato sin dal primo annuncio, questo nuovo gioco punta molto sulla cooperativa. La co-op, però, non è stata semplicemente sommata a quanto già presente nei precedenti giochi di Batman & co., ma ha spinto il team a ricreare il sistema di combattimento.

In un'intervista rilasciata a GamesRadar+, gli sviluppatori di Gotham Knights hanno spiegato di aver "completamente ricreato il sistema di combattimento per fare in modo che funzionasse correttamente in co-op, perché quella è la parte dell'esperienza che più ci interessa. Ovviamente, rimane comunque un brawler, quindi alcune delle meccaniche non sembreranno aliene alle persone che hanno giocato e amato la serie Arkham, ma in molti modi è un gioco molto diverso. Ideare un sistema di combattimento dal nulla è una vera sfida, ma è stato stimolante e siamo molto orgogliosi del risultato."

Ovviamente Gotham Knights è giocabile anche in solitaria, ma in cooperativa promette di essere più divertente. "Le dinamiche per due giocatori si fondono con la natura di Gotham City." Afferma il creative director di Warner Bros. Montreal, Patrick Redding.

Inoltre, abbiamo già scoperto che Gotham Knights ha un open world dinamico e in evoluzione. Infine, vi ricordiamo che Gotham Knights propone 4 supereroi per 4 esperienze diverse.