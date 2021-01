League of Legends: Viego nel trailer cinematico "Rovina" che apre la Stagione 2021

League of Legends accoglie un nuovo personaggio che si presenta in queste ore attraverso uno spettacolare trailer cinematico in computer grafica intitolato "Rovina" proprio in onore al suo protagonista ovvero Viego, The Ruined King.

Si tratta di un personaggio già piuttosto noto nel complesso lore di League of Legends, che continua ad arricchirsi di nuovi personaggi all'interno di un cast veramente ricco. Questo nuovo aggiornamento fa parte della Stagione 2021 di League of Legends, che vedrà finalmente Viego entrare a far parte del roster di personaggi giocabili.

Viego, vero nome del Ruined King, compare in un'area apparentemente pacifica di Runeterra e porta con sé oscurità e distruzione. Nel giro di pochi minuti di ottima animazione in computer grafica, vediamo il protagonista sconfiggere Lucian e Senna e poi utilizzare i poteri di quest'ultima per riportare in vita la propria dolce metà scomparsa da tempo e cercare di ristabilire il suo antico regno.

La guerra imperversa, costringendo vari altri campioni come Poppy, Samira, Darius e Vayne cercare di difendere il proprio territorio dalle forze di Viego, ma la lotta sembra impari, fino al nuovo intervento di Lucian, che riesce a interrompere per un attimo lo strapotere del Ruined King.

Il trailer funge un po' da introduzione all'intera Stagione 2021 di League of Legends, nella quale la storia di Viego farà un po' da costante, consentendo di esplorarne varie caratteristiche.

D'altra parte, il personaggio in questione è talmente importante da aver spinto Riot a dare origine a un titolo a parte chiamato Ruined King: A League of Legends Story.