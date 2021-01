PS5 e Xbox Series X|S: vendite superiori a PS4 e Xbox One al lancio nel Regno Unito

PS5 e Xbox Series X|S hanno raggiunto vendite superiori a quelle effettuate da PS4 e Xbox One nel medesimo periodo preso in considerazione, ovvero il mese di lancio a novembre: del 2020 per quanto riguarda le nuove console e del 2013 per quelle della generazione precedente.

Non si tratta di comunicazioni ufficiali o dati precisi, ma questa informazione, a dire il vero alquanto importante e molto interessante, deriva ancora da un semplice tweet di Christopher Dring, giornalista di GamesIndustry.biz che può essere considerato fonte affidabile guardando la professionalità con cui il sito in questione tratta gli argomenti legati al mercato videoludico.

L'affermazione deriva come estensione del discorso partito con l'altro tweet che avevamo riportato sempre da parte di Dring, ovvero quello in cui affermava che Nintendo Switch nel 2020 ha venduto quanto PS4, PS5, Xbox One e Series X|S insieme in UK. Un utente ha fatto notare come potesse essere fuorviante paragonare le vendite di una console come Nintendo Switch a quelle di macchine ormai considerate vecchie e di console next gen che hanno problemi di distribuzione costanti.

Proprio su quest'ultimo punto ha risposto Dring, affermando che "Sono state vendute più PS5 e Xbox Series X|S rispetto a PS4 e Xbox One prendendo in considerazione il medesimo periodo di lancio", cosa che risulta "piuttosto impressionante". Dunque, nonostante la famosa scarsità di unità disponibili sul mercato e le difficoltà di approvvigionamento per PS5 e Xbox Series X|S, sembra che al lancio abbiano comunque venduto più di quanto fatto da PS4 e Xbox One, in un periodo di relativa tranquillità e normalità in termini di produzione e distribuzione.

Questo sempre per quanto riguarda il mercato del Regno Unito, dove la next gen, a quanto sembra dai dati che Dring comunque non diffonde, ha avuto un lancio di maggior successo rispetto alla generazione precedente, nonostante la scarsità di unità. Cosa che comunque rende ancora più impressionante il risultato raggiunto anche da Nintendo Switch.