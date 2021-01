Nintendo Switch nel 2020 ha venduto quanto PS4, PS5, Xbox One e Series X|S insieme in UK

Nintendo Switch continua a stupire con i suoi impressionanti risultati sul mercato, in questo caso per quanto riguarda le vendite accumulate nel corso del 2020 nel Regno Unito, che a quanto pare hanno eguagliato quelle di PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S messe tutte insieme.

Non vengono riportati dati precisi, ma il paragone viene fatto da Christopher Dring in un tweet, che riportiamo qui sotto: "Nel Regno Unito nel corso dell'anno trascorso, se aggiungete tutte le PS5 vendute a tutte le PS4 vendute a tutte le Xbox Series vendute a tutte le Xbox One vendute... avete più o meno il totale di quante Nintendo Switch sono state vendute", si legge nel messaggio.

Dring non riporta dunque dati numerici precisi, ma può essere considerato una fonte affidabile essendo un giornalista di GamesIndustry.biz, testata britannica che ha accesso a vari documenti riguardanti il mercato del Regno Unito e che fornisce spesso informazioni riguardanti questo argomento.

Sebbene i risultati di Nintendo Switch non stupiscano praticamente più, c'è da dire che il Regno Unito in precedenza non poteva essere considerato proprio la massima roccaforte per la casa di Kyoto, ma sembra che la console portatile sia riuscita a conquistare facilmente anche la terra di Albione.

D'altra parte, anche i risultati nelle altre aree geografiche sono davvero impressionanti: in Giappone gli ultimi dati parlano di 600k console in 2 settimane, stracciando la concorrenza da mesi e mesi, così come è stata la console più venduta di novembre 2020 negli USA e così anche per diversi mesi in precedenza. Tutto questo porta gli analisti a pensare che Nintendo Switch venderà più di PS5 e Xbox Series X/s nel 2021 grazie a Switch Pro.