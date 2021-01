Sony annuncia i nuovi TV Bravia del 2021 con supporto pieno per HDMI 2.1

Sony ha presentato la sua nuova linea di TV Bravia per il 2021, che a quanto pare mantengono infine la promessa di supporto pieno per le potenzialità di PS5 (e Xbox Series X|S) con la compatibilità totale di HDMI 2.1 su tutta la linea.

Questo significa che quasi tutti i modelli 2021 dei TV Bravia rispetteranno le varie specifiche richieste da PS5 e Xbox Series X come il supporto per Variable Refresh Rate (VRR), eARC e 120Hz a 4K, con Dolby Vision HDR. Per quanto riguarda quest'ultima caratteristica e il VRR in particolare, i TV in questione rappresentano un'ottima scelta anche per gli utenti Xbox Series X|S.

Al centro della nuova generazione di TV Sony Bravia si trova il nuovo chip Cognitive Processor XR, che dovrebbe migliorare sensibilmente l'elaborazione dell'immagine con l'utilizzo di machine learning e intelligenza artificiale.

I modelli sono divisi in diverse categorie, a partire dalla suddivisione tra OLED e LCD per arrivare a ulteriori differenziazioni. Non ci sono ancora prezzi o date di uscita, con altre informazioni che arriveranno in seguito, ma a quanto pare sembra che in particolare i modelli basati su processore XR siano tutti dotati di supporto per HDMI 2.1.

LCD 8K Z9J