Facebook: addio ai Mi Piace nelle Pagine, il social network introduce varie novità

Facebook è pronta a dare un colpo di spugna al proprio social network, introducendo svariate migliorie e modifiche. Su tutte, la più visibile è per certo l'eliminazione dei Mi Piace dalle Pagine, che ora indicheranno i "Followers". Questi ultimi rappresentano le persone che possono ricevere update dalla pagina e aiutano in modo più chiaro a definire la grandezza della fan base della Pagina. Non si tratta però dell'unica novità.

Facebook propone un nuovo design che renda più semplice navigare tra il proprio profilo personale e la Pagina pubblica. Le Pagine possono ora scoprire e unirsi a conversazioni, seguire trend e interagire meglio con gli utenti. Il feed delle notizie suggerirà anche nuove connessioni.

Ci saranno poi nuovi strumenti manageriali per le Pagine, come la possibilità di gestire i permessi di accesso degli admin in modo preciso rispetto a certi compiti. Non mancheranno poi nuove funzioni per la sicurezza e la rilevazione di contenuti inadatti per Facebook, Viene infine confermato che questo è solo l'inizio di varie novità che arriveranno nei prossimi mesi.

