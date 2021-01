Sakura Wars Mobile è una "catastrofe": i guadagni sono nulli, le spese enormi

Da molti anni a questa parte, il mercato mobile è in regolare crescita e permette a molti sviluppatori di guadagnare notevoli cifre grazie a titoli free to play con acquisti in-app. Molte saghe si sono aperte a questo mercato e così ha fatto Sakura Wars, con il suo "Sakura Revolution ~ Hanasaki Maidens ~", gioco di ruolo sviluppato da Delightworks per iOS e Android, rilasciato a fine dell'anno. Secondo recenti report, pare però che il gioco sia una "catastrofe", con guadagni nulli a fronte di spese di sviluppo enormi.

L'informazione arriva da biz-journal.jp ed è stata tradotta dall'utente ResetEra Joseki. Secondo un report di Game_i - sito d'informazione e analisi specializzato in pacchetti azionari legati a giochi - le vendite di "Sakura Wars Mobile" si sono fermate a un misero 73.7 milioni di Yen (578.000 euro circa), ponendolo in media alla 215° posizione tra i giochi più venduti su smartphone.

Per darvi un punto di riferimento, giochi famosi riescono generalmente nel primo mese a guadagnare svariate centinaia di milioni di Yen. Inoltre, se non viene raggiunta almeno la posizione 50 nella classifica dei più redditizi del mese, vengono classificati come dei fallimenti. A tutto questo si somma il fatto che le spese di sviluppo di Sakura Wars Mobile, secondo varie fonti dell'industria, si assestano intorno ai 3 miliardi di Yen (ovvero circa 23.5 milioni di euro). Game_i afferma che ci sono molteplici rumor sul fatto che questo risultato sia considerato "una catastrofe".

Ovviamente per il momento non si tratta di informazioni ufficiali e, ammesso che sia tutto corretto, è sempre possibile che il gioco stia vivendo una "partenza lenta". Una cosa è certa: il mercato mobile non è sempre sinonimo di successo.

